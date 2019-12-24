В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Кто будет следующими?
Кто будет следующими?
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет
"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Для подавления бунта в СИЗО Кропивницкого применяли травматическое оружие
Для подавления бунта в СИЗО Кропивницкого применяли травматическое оружие
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского

Правоохранитель госпитализирован, его оперируют. 

В Харькове мужчина напал с ножом на прохожую, заявив, что теперь она его заложница. Женщина в этот момент возвращалась из детского сада, куда отводила своего ребенка. Преступник заявил, что готов обменять ее на своего знакомого, которого он немедленно хочет увидеть. 

Очевидцы нападения сообщили в полицию, после чего начальник уголовного розыска районного отдела предложил злоумышленнику обменять себя на захваченную женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области

"Он согласился и отпустил ее. Полицейский, оказавшись рядом со злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого он тянул время, чтобы успокоить мужчину и вызвать у него доверие", – уточнили правоохранители.

Фото: hk.npu.gov.ua

Между ними завязался разговор и полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся, он бросился на преступника, но был ранен ножом. Правоохранитель госпитализирован в тяжелом состоянии, его оперируют. 

Нападавший был задержан, его действия квалифицировали как захват заложников и посягательство на жизнь правоохранителя. Максимальное наказание за такие преступления – пожизненное заключение. 

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в июле в Одессе мужчина взял в заложники сотрудниц кредитного учреждения. В переговорах со злоумышленником участвовали не только правоохранители, а и мэр города. После трех часов переговоров состоялся штурм здания. Полицейские освободили двух заложниц, злоумышленника задержали. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также