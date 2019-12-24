Дети — наш десант в будущее

Им не надо запоминать энциклопедии, им достаточно знать, как правильно ввести поисковый запрос. У них нет определенных авторитетов, они могут дискутировать со старшим поколением на равных. Им не так важно материальное, они руководствуются эмоциональным и склонны делать выбор в сторону того, что им принесет удовольствие и позитивные впечатления, а не потому что “так надо” или “так принято”. Скажите, как часто вы сегодня узнаете новое от своих детей? Уверен, что каждый день)

В наше время стало обычным дело рассуждать о глобальной разнице между молодежью и более взрослым поколением. Согласитесь, мы сами прекрасно видим, насколько наши дети смышленее нас, в определенных вещах. Уже много сказано о поколении Z и о том, как глобализация и диджитализация развивает их логические навыки.

Фото: Макс Левин

Я верю, что молодое поколение сможет изменить этот мир и наблюдаю этот процесс в действии. Что мы можем им предложить, как направить? Я скажу — совершенно глупо их критиковать, запрещать или ограничивать. Важно их вдохновлять. Добротой и благородными поступками. Воспитывать культуру солидарности и участия. Учить благотворительности и взаимопомощи. Донести то, что только добрые дела меняют наш мир и общество к лучшему. Что надо помогать тем, кто нуждается. Не быть безучастным к проблемам своего места обитания и города. Проявлять гражданскую активность.

Я точно уверен, что эти семена добра дадут правильные всходы, и наше общество превратится в благополучное, здоровое и счастливое. Молодое и успешное, в красивых современных комфортных городах в процветающей Украине.

Вот истории, которые я рассказываю своим детям, чтобы они осознавали ту силу, которая есть в них:

Allison Boyer, 18 лет, Калифорния. В 7 лет озаботилась тем, что добыча пальмового масла уничтожает места обитания орангутангов, что в итоге вылилось в масштабную кампанию “Кошельки для орангутангов”, которая собирает значительные средства по сохранению популяции этих удивительных приматов.

Annabel Clark, 18 лет, Техас. Вместе с классом начала разводить вокруг школы растение молочай, на которых кормятся бабочки-монархи в пик их миграционного сезона. Чтобы узнать больше об охране окружающей среды, она организовала в школе свой клуб по сохранению дикой природы под эгидой WWF. Ее совет для подростков во всем мире состоит в том, чтобы начать придерживаться нескольких простых привычек, которые будут держать человека в курсе дел: подписание онлайн-петиций и изучение способов защиты окружающей среды, чтение информационных бюллетеней и новостей от экологических агентств.

Jackson Hinkle, 17 лет, Калифорния. Как заядлый серфер, Джексон давно понимал, какую угрозу несет пластик, начиная от его вредного производства, заканчивая проблемами с утилизацией. Особенно это касается питьевой воды в пластиковых бутылках. В настоящее время является основателем и действующим президентом Team Zissou, экологического клуба, который появился в школах в Калифорнии, на Гавайях, в Вашингтоне и Канаде. Джексон проводит в своем городе кампанию под названием «Plastic Free SC», которая продвигает использование многоразовых бутылок для воды. «Наша команда призывает местные рестораны и закусочные присоединиться к нашему движению, перейдя от пластиковых бутылок с водой к продаже специальных бумажных бутылок, и планирует оснастить город новыми станциями заправки бутылок с водой и питьевыми фонтанами».