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В Одесской области пограничники прекратили незаконную переправку граждан Турции в Украину

Конечной целью граждан Турции было незаконно попасть в страны Западной Европы.

Пограничники в Раздельнянском районе Одесской области перекрыли канал незаконной переправки в Украину граждан Турции. Об этом сообщат пресс-центр Госпогранслужбы. 

Фото: dpsu.gov.ua

Вне установленных пунктов пропуска они задержали трех граждан Турции и гражданина Молдовы, который организовывал их незаконную переправку из Молдовы на территорию Украины.

Правоохранители установили, что конечной целью граждан Турции было попасть в страны Западной Европы тоже незаконным образом. 

Граждане Турции привлечены к ответственности, кроме того, на основании собранных материалов гражданину Молдовы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в сентябре СБУ деятельность организованной группировки, которая переправляла иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз. Им помогали двое жителей Львова и одна киевлянка. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину.

 

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