​Опознаны тела всех 16 погибших при пожаре в одесском колледже

Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова.

Прощание с ним состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Также сообщается, что 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара - 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, в результате которого погибли 16 человек.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство - по факту халатности проявленной сотрудниками ГосЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года. После этого руководство одесского управления ГосЧС уволили.