Рада во вторник примет постановление по крушению украинского "Боинга" в Иране

Верховная Рада во вторник, 14 января, примет постановление о позиции парламента по факту крушения украинского "Боинга" в Иране.

Об этом на согласительном совете заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

Сегодня главы фракций и комитетов начали заседание согласительного совета с минуты молчания в память о погибших в трагедии.

"Впервые в истории нашего государства произошла такая трагедия, когда был сбит наш самолёт. Погибли 176 человек. Это трагедия мирового масштаба. Это трагедия для нашего государства и украинской авиации", - заявил Разумков.

Также спикер анонсировал рассмотрение во вторник, в первый пленарный день работы парламента, проекта постановления о позиции Рады относительно трагедии.

"Я обращаюсь к комитетам по безопасности и межпарламентских связей с просьбой провести заседания, выразить свою позицию и Верховной Рады. Я прошу коллег подготовить проект постановления. Было бы правильно, чтобы этот проект постановления был подготовлен уже сегодня, чтобы завтра мы могли рассмотреть его в стенах Рады", - добавил Разумков.

Как сообщалось, сегодня комитет Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в 14:00 в закрытом режиме рассмотрит "вопросы Ирана".

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Правительство Украины выплатит по 200 тыс. гривен родственникам 11 погибших. В Кабмине также заявили, что они могут получить компенсацию от Ирана.