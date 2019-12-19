Порошенко: комитет ПАСЕ очертил четкие перспективы членства Украины в ЕС

И определил действия России как агрессию против суверенного независимого Украины.

Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС в итоговой резолюции очертил четкие перспективы членства Украины в ЕС и однозначно определил действия России как агрессию против суверенного независимого Украины. Об этом рассказал пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время брифинга по итогам участия в заседании Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге.

По словам Петра Порошенко, в Страсбурге происходят чрезвычайно важные для Украины и Европейского Союза события.

«Только завершилась сессия Парламентского Комитета ассоциации между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом. Была единогласно принята итоговая резолюция, где были учтены почти все позиции, которые подавались «Европейской Солидарностью», - отметил политик.

Он назвал нескольких принципиальных положений этого итогового документа

«Прежде всего, о чем ставила вопрос украинская делегация, «Европейская Солидарность», касалось перспективы членства для Украины в Европейском Союзе. Хочу подчеркнуть, что в финальной резолюции была буквально процитирована статья из Конституции Украины, где четко указано, что стратегической целью Украины является полноправное членство в ЕС и НАТО как конечная перспектива», - рассказал пятый Президент Украины.

Петр Порошенко добавил: «Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев».

«Вторая позиция, по моему мнению, является принципиальной, мы заинтересованы в увеличении интенсивности сотрудничества и повышении Украины в повестке дня Европейского Союза», - пояснил он.

Пятый Президент Украины сообщил, что итогам консультаций было принято решение о приглашении и визите вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя по внешней политике ЕС, который уже в начале следующего года посетит не только Киев, но и Донбасс.

«Третье - это четкая формулировка, что у нас никакой не конфликт на востоке Украины. Это российская агрессия против суверенной независимой Украины», - подчеркнул Петр Порошенко.

«Это уже стало нормой документов Европейского Союза, мировых документов, свидетельствующих о нарушениях Россией международного права при незаконной аннексии Крыма и во время агрессии против нашего государства», - подчеркнул он.