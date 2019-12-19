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Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала "1+1"

"1+1 медиа" финализировала структуру управления.

Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала "1+1"
Игорь Коломойский
Фото: PhtoXPress

Группа "1+1 медиа" сообщила о завершении процесса децентрализации и представила обновленную структуру управления группой.

Согласно сообщению пресс-службы "1+1 медиа", Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1".

"Новым председателем правления и генеральным директором "1+1 медиа" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко остается почетным президентом "1+1 медиа"", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в текущий состав правления "1+1 медиа", который был избран и объявлен в августе этого года, в качестве независимого члена отныне входит коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Напомним, 16 августа в связи с тем, что генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко был избран народным депутатом Верховной Рады, наблюдательный совет удовлетворил его заявление об освобождении от должности.  При  этом Ткаченко присвоили звание почетного президента группы, а новым генеральным директором ООО ТРК "Студия 1+1" с 19 августа был назначен Вячеслав Миенко.

Напомним, что Ткаченко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" (№9 в предвыборном списке).

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