В Киеве мужчина на улице устроил хаотическую стрельбу

В Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. В ходе происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что ЧП произошло 16 февраля. В полицию с сообщением о стрельбе позвонили очевидцы.

"После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что киевлянин, 1982 года рождения, на улице начал хаотическую стрельбу. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции", – добавили в сообщении.

Ведомости о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действиям правонарушителя.

Напомним, в Соломенском районе Киева в спортзале на ул. Металлистов произошел конфликт между посетителями, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия.