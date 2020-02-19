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Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане

Член фракции "Слуги народа" выразил свое отношение к Революции Достоинства.

Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Фото: Скриншот

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский из "Слуги народа" в среду отказался встать во время минуты молчания, которую объявила вице-спикер Елена Кондратюк в память о погибшим на Майдане.

Она предложила провести внеочередное заседание Верховной Рады для принятия специального заявления к 6-й годовщине Революции Достоинства и рассмотрения отчета о расследовании дел Майдана.

"Небо падает", - это последние слова 20-летнего Устима Голоднюка. Я прошу почтить память героев Небесной Сотни и Революции Достоинства минутой молчания", - сказала Кондратюк.

На видео, опубликованном журналистом Андреем Дзындзей, видно, что депутаты поднялись со своих мест, тогда как Бужанский демонстративно остался сидеть.

"Спасибо, помним о мирном небе, которое держат герои Небесной Сотни", - сказала после этого Кондратюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует вину за "зашквары" депутатов "Слуги народа".

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