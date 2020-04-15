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СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы

Ущерб за три года достиг 1,4 млрд гривен.

СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины расследует уголовное дело о многомиллионных нарушениях при поставках продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В 2017-2019 годах государственное учреждение "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" потратило на продукты для тюрем около 5 млрд гривен. По данным следствия, закупки проводились по завышенным ценам у связанных коммерческих компаний.

Они поставляли испорченную курятину, рыбу и другие продукты из Государственного резерва. Перед продажей продукты обрабатывают химическими веществами для предоставления им товарного вида и увеличения фактического веса, но по факту они не отвечают требованиям, указанным в тендерной документации.

По предварительным данным, сумма завышенной стоимости товаров и других предметов на этих закупках составила почти 1,4 млрд гривен.

СБУ устанавливает возможную причастность к схеме сотрудников правоохранительных органов.

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