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Порошенко: дело Чорновол говорит об отношении к Майдану

Экс-президент считает, что оппозицию и активистов пытаются запугать.

Порошенко: дело Чорновол говорит об отношении к Майдану
Фото: порошенко

Уголовные преследования Татьяны Чорновол и других активистов показывают истинное отношение к Майдану и его ценностям. Об этом под стенами Печерского суда, где выбирают меру пресечения Татьяне Чорновол заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«У нас не было никаких иллюзий относительно позиции и поведения действующей власти, ее отношения к событиям Революции Достоинства. Потому что когда весь украинский народ, миллионы людей вышли на Майдан, - они тогда шутили, обращаясь к президенту Януковичу: «А если вооружить Беркут эбонитовыми палочками, а протестующих одеть в шерстяную одежду, можно так вырабатывать электричество», - напомнил Порошенко кощунственные шутки о Майдане.

«Мы все очень хорошо помним и 30 ноября, и 1 декабря - с проломленными головами активистов и журналистов на Банковой, и 11 декабря - первый ночной штурм Майдана, и первые жертвы - Нигояна, Жизневского, в том числе на Грушевского. Я очень хорошо помню утро 18 февраля, когда выстрелами Беркута бойцы четырнадцатой сотни падали ранеными и половины девятого, и в половине десятого, и мы их эвакуировали из Мариинского парка. Я очень хорошо помню, что нас тогда все хотели запугать. И мы четко продемонстрировали: мы никого не боялись, не боимся и не будем бояться», - напомнил события 2013-2014 годов экс-президент.

Дела Софии Федины, Маруси Зверобой, Татьяны Чорновол, по его мнению, призваны запугать.

«Это безумие. В условиях, когда страна погрузилась в политико-экономико--социальный кризис, все, что мы делаем - стараемся объединить Украину. Для того, чтобы дать отпор, для того, чтобы защитить государство, народ, защитить людей от этих вызовов. Что делают соратники Януковича, которые сейчас привлечены снова к власти? Адвокат Ефремова Смирнов возглавляет в Офисе президента координацию работы правоохранительных органов и судебной ветви власти. Портнов советует ГБР, против кого возбуждать дела. А на коммуникации у него адвокат Януковича Бабиков, который непосредственно технически отвечает за организацию сегодняшнего произвола», - отметил Порошенко.

При этом он отметил, что оппозиция не даст власти под прикрытием борьбы с коронавирусом задавить себя.

«Мы точно будем бороться и продолжать борьбу Революции достоинства. Мы точно будем делать все, чтобы защитить Украину, они нас не запугают

», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

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