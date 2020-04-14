Зеленский уволил Перевезенцева с должности постпреда президента в Кабмине и назначил вместо него Кладиева

Перевезенцев на внештатных условиях занимал эту должность с ноября 2019.

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Перевезенцева от выполнения обязанностей своего представителя в Кабинете министров.

Об этом говорится в указе президента №139/2020, опубликованном 14 апреля на сайте Офиса президента Украины.

"Уволить Алексея Перевезенцева от выполнения обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров", - говорится в документе.

Следующим указом Зеленский назначил на должность своего представителя в Кабмине (вне штата) руководителя координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Владимир Кладиева.

Напомним, что Перевезенцев на внештатных условиях занимал должность постпреда президента в Кабмине с ноября 2019, после того, как Зеленский уволил с этой должности главу комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

Ранее Алексей Перевезенцев был уволен премьер-министром Алексеем Гончаруком с должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли, которую он занимал с декабря 2016 года.