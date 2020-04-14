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Президент Эстонии в разговоре с Зеленским выразила надежду на принятие "антиколомойского" закона

Кальюлайд похвалила Украину за реформы во время пандемии.

Президент Эстонии в разговоре с Зеленским выразила надежду на принятие "антиколомойского" закона
Керсти Кальюлайд
Фото: EPA\UPG

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, разговор во многом касался коронавируса, но Кальюлайд также отметила проведение реформ в Украине, в особенности принятие закона о рынке земли. Она также выразила надежду на успешное рассмотрение законопроекта о банковской деятельности (также известного как "антиколомойский" закон).

Президент сказала, что Эстония видит улучшение бизнес-климата в Украине, улучшение в работе правовой системы и значительное уменьшение коррупции на высшем уровне. И добавила, что эстонские инвесторы заинтересованы в украинских проектах.

"У нас есть много реформ и много законопроектов для ускорения экономического роста. Из-за коронавируса некоторые из них были отложены, но мы не останавливаемся в нашем стремлении реформировать Украину. Мы готовы бороться за каждый доллар и рады видеть эстонских инвесторов в Украине", – ответил ей Зеленский.

Украинский президент пожелал Эстонии успешной работы в качествен непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2020-2021 годах.

"Желаю вашей делегации в Совете Безопасности ООН успешного председательства в мае этого года, которое будет проходить на фоне беспрецедентной ситуации, вызванной распространением COVID-19. Поддерживаю позицию Эстонии, что Совет Безопасности ООН должен реагировать на пандемию, которая представляет угрозу для мира и мировой безопасности", – сказал Зеленский.

Зеленский и Кальюлайд договорились о том, что санкции против России нужно сохранить до полного восстановления территориальной целостности Украины, а пандемию коронавируса нельзя использовать для политических целей.

Также говорили о подготовке ко Второму цифровому форуму Украина – Эстония, который планируется провести осенью в Киеве.

Напомним, что в октябре 2019 года во время официального визита в Эстонию Зеленский получил в подарок велосипед от президента Кальюлайд.

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