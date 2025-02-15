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"Валентинка" від Білого дому містить погрозу для мігрантів

Своєрідний гумор від офісу президента США.

"Валентинка" від Білого дому містить погрозу для мігрантів
"Валентинка" від Білого дому
Фото: Мережа X

Офіційний акаунт Білого дому у мережі X "привітав" американців з Днем святого Валентина, опублікувавши листівку, яка містить погрозу на адресу нелегальних мігрантів.

На рожевому тлі розмістили зображення президента Дональда Трампа та "прикордонного царя" адміністрації республіканця, який відповідає за вирішення міграційної кризи, Тома Гомана. Похмурі вирази обличчя політиків супроводжує напис "Троянди червоні, фіалки сині. Приїдеш сюди нелегально - ми тебе депортуємо". 

Користувачі мережі у коментарях розкритикували використання теми мігрантів для свята, яке не має до неї жодного відношення. Дехто подумав, що це пародійний акаунт, а один з коментаторів висловив переконання, що "Білий дім ніколи не відновить свою репутацію після чотирьох років ганьби, які нам доведеться терпіти". 

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