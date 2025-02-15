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Британські водії сервіс-таксі страйкували на День Валентина

Під час години "пік" вони вийшли з додатків у великих містах.

Британські водії сервіс-таксі страйкували на День Валентина
Фото: EPA/UPG

У Сполученому Королівстві День святого Валентина традиційно став не лише святом закоханих, але й днем страйку співробітників сервіс-таксі.

Як пише BBC, водії Uber, Bolt та інших популярних застосунків у годину "пік" у великих містах - Лондоні, Бірмінгемі, Манчестері, Кардіфі, Брайтоні - закрили додатки на своїх смартфонах та вийшли з лінії, створивши штучний ажіотаж та суттєво підвищивши ціни на замовлення таксі. 

Таким чином вони демонстрували незгоду з низьким рівнем оплати праці та відсутністю заходів безпеки з боку компаній-власників застосунків. Більшість водіїв скаржилися, що навіть 80-годинний робочий тиждень не дає їм можливості отримувати гідну зарплату.

В Uber та Bolt стверджують, що їхні співробітники отримують не менше 30 фунтів за годину роботу, а більшість заробляють ще більше. При цьому, згідно із британським судовим рішенням, усі вони вважаються за законодавством повноцінними найманими працівниками, тож мають право на оплачувані відпустки та лікарняні, а також мінімальний поріг зарплати. 

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