Ізраїль припиняє постачання електроенергії в Газу, щоб посилити тиск на ХАМАС

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен доручив Ізраїльській електричній корпорації відключити подачу електроенергії в Газу, аби посилити тиск на ХАМАС.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що бойовики досі утримують 59 заручників, викрадених в Ізраїлі.
"Ми задіємо всі доступні нам інструменти, щоб усі заручники повернулися, і ми гарантуємо, що ХАМАС не опиниться в Газі "наступного дня", - заявив Коен.
Ізраїль припинив постачати електроенергією до Гази в перший день війни, 7 жовтня 2023 року, але було зроблено виняток для опріснювальних установок. Для цього було виділено спеціальну лінію.
Наразі подача електроенергії до Гази з Ізраїлю припиняється повністю. Оскільки єдину теплову електростанцію в анклаві виведено з ладу, джерелом енергії залишаються генератори, більшість яких контролює ХАМАС.
- Раніше повідомлялося, що Ізраїль і ХАМАС заявили про готовність до наступного етапу переговорів про припинення вогню.
- Напередодні Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що "востаннє попереджає" палестинське угруповання ХАМАС щодо необхідності негайного звільнення усіх ізраїльських заручників та повернення тіл загиблих.