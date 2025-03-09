Ізраїль припиняє постачання електроенергії в Газу, щоб посилити тиск на ХАМАС

"Ми задіємо всі доступні нам інструменти, щоб усі заручники повернулися".

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен доручив Ізраїльській електричній корпорації відключити подачу електроенергії в Газу, аби посилити тиск на ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що бойовики досі утримують 59 заручників, викрадених в Ізраїлі.

"Ми задіємо всі доступні нам інструменти, щоб усі заручники повернулися, і ми гарантуємо, що ХАМАС не опиниться в Газі "наступного дня", - заявив Коен.

Ізраїль припинив постачати електроенергією до Гази в перший день війни, 7 жовтня 2023 року, але було зроблено виняток для опріснювальних установок. Для цього було виділено спеціальну лінію.

Наразі подача електроенергії до Гази з Ізраїлю припиняється повністю. Оскільки єдину теплову електростанцію в анклаві виведено з ладу, джерелом енергії залишаються генератори, більшість яких контролює ХАМАС.