Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника

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Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку звание генерал-полковника.

Об этом говорится в указе №890/2019 на сайте президента.

"Присвоить военное звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

"Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем, а наши ВСУ были, есть и будут залогом результативности всех дипломатических усилий. Поверьте, намного легче вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и вашу поддержку. Именно поэтому за несколько дней перед очень ответственной встречей мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашего государства. Я не раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому развитию ситуации", - сказал Зеленский во время посещения зоны Операции объединенных сил по случаю Дня ВСУ, передают "Українські новини".

Зеленский также присвоил звание генерал-лейтенанта командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгению Мойсюку.

Звание генерал-майора от Президента получили начальник штаба - первый замкомандующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновский, начальник штаба - первый заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василий Максименко, командующий войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Александр Нестеренко и начальник Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут Евгений Степаненко.

Также президент вручил 46-му отдельному штурмовому батальону 54-й отдельной механизированной бригады боевой флаг воинской части и присвоил почетное наименование "Донбасс", 19-й ракетной бригаде - почетное наименование "Святая Варвара", 201-й зенитно-ракетной бригаде - почетное наименование им. гетмана Пилипа Орлика, 73-му морскому центру специального назначения - почетное наименование им. кошевого атамана Антина Головатого, а 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десатно-штурмовой бригады - почетное звание им. Героя Украины Тараса Сенюка.

Напомним, 21 мая Зеленский уволил Виктора Муженко и назначил начальником Генштаба генерала Хомчака. Хомчак командовал операцией в Иловайске. Комиссия Рады установила, что приказ о выходе украинских военных из Иловайска дал именно он.