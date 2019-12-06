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"Слуга народа" пополнилась одним депутатом

Нардеп Мадзий принял присягу и приступил к обязанностям.

"Слуга народа" пополнилась одним депутатом
Депутат Верховной Рады Сергей Мандзий
Фото: Пресс-служба ЦИКа

Депутат Верховной Рады Сергей Мандзий принял присягу и приступил к обязанностям.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передают "Українськi Новини".

После зачитывания Разумков отметил, что Мандзий вступил во фракцию "Слуга народа".

45-летний Мандзий с 2001 года является директором и одним из учредителей компании "Рембуд" (Хмельницкий, аренда и управление недвижимостью, строительно-монтажные работы), член партии "Слуга народа". Он проживает в Хмельницком.

Мандзий также является председателем общественных организаций "Хмельницкая платформа" и "Сильный город", председателем Федерации хоккея Хмельницкой области, был депутатом Хмельницкого горсовета 4,5 и 6 созывов. В 2015 году он баллотировался на должность мэра Хмельницкого от партии "Блок Петра Порошенко" как беспартийный, в Раде 7-го созыва был помощником - консультантом на общественных началах депутата Сергея Лабазюка.

Напомним, 3 декабря Рада досрочно прекратила полномочия главы "Укравтодора" Кубракова и главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера (оба - "Слуга народа"). 5 декабря Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Мандзия (№136 в списке) вместо Кубракова (№30 в списке партии).

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