Гостаможня начала сотрудничество с USAID по трем направлениям

Государственная таможенная служба начала сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) по трем направлениям.

Меморандум о реализации проекта техпомощи с США подписали глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Об этом сообщил глава украинского ведомства Максим Нефьодов в своем фейсбуке.

По его словам, проект TAPAS будет финансировать развитие единого окна на таможне (кабинет декларанта и возможность самостоятельно подавать декларации) и открытие информации; проект "Конкурентоспособная экономика Украины" будет финансировать апгрейд АСАУРа (системы рисков таможни) и разработку публичной и внутренней части бизнес-аналитики; проект INL/MOM - разработку программ набора, обучения и проверки персонала таможни, а также PR-поддержки набора новых людей и укрепления общественного доверия.

Нефьодов отметил, что еще летом 2019 USAID Ukraine получила официальный запрет от правительства США реализовать любые проекты по ГФС в связи с недоверием руководству украинского ведомства.