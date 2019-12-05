Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
О чем думают жители крымского полуострова
О чем думают жители крымского полуострова
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
ГлавнаяПолитика

Гостаможня начала сотрудничество с USAID по трем направлениям

Гостаможня начала сотрудничество с USAID по трем направлениям
Фото: facebook.com/Max Nefyodov

Государственная таможенная служба начала сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) по трем направлениям.

Меморандум о реализации проекта техпомощи с США подписали глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Об этом сообщил глава украинского ведомства Максим Нефьодов в своем фейсбуке.

По его словам, проект TAPAS будет финансировать развитие единого окна на таможне (кабинет декларанта и возможность самостоятельно подавать декларации) и открытие информации; проект "Конкурентоспособная экономика Украины" будет финансировать апгрейд АСАУРа (системы рисков таможни) и разработку публичной и внутренней части бизнес-аналитики; проект INL/MOM - разработку программ набора, обучения и проверки персонала таможни, а также PR-поддержки набора новых людей и укрепления общественного доверия.

Нефьодов отметил, что еще летом 2019 USAID Ukraine получила официальный запрет от правительства США реализовать любые проекты по ГФС в связи с недоверием руководству украинского ведомства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также