Порошенко дал советы Зеленскому перед "нормандским саммитом": не доверять Путину и не оставаться с ним один на один

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал несколько советов своему преемнику Владимиру Зеленскому накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом говорится в его статье для "Украинской правды".

"Напомню, предыдущий саммит состоялся еще в октябре 2016 года в Берлине. Тогда совместными силами проукраинской коалиции при активной поддержке канцлера Германии и президента Франции Путин был поставлен перед жестким выбором: или реально выполнять Минские договоренности по так называемой «дорожной карте», или заморозить ситуацию, тянуть время и страдать от изоляции, экономических санкций и международных судебных исков", - отметил Порошенко.

Следующим шагом, по его словам, должна была стать конструктивная дорожная карта по имплементации Минских договоренностей, возвращение украинских территорий и установления мира. Но для российского президента такой путь был неприемлем.

"Он (Владимир Путин, - ред.) начал продвигать российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе - «присоединение Украины» в оккупированных территорий с правом фактического вето на европейский и евроатлантический выбор нашего государства", - подчеркивает Порошенко.

"Обращаю особое внимание на опасную игру со сроками об условиях признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поспешное согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствия выборов "в целом" демократическим стандартам ОБСЕ, а не "полностью", дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата. Подредактировали одно слово, а содержание в корне изменилось. И это уже не "формула Штайнмайера" - это "формула Путина", - добавил пятый президент Украины.

Он подчеркнул, что неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются и миротворцы под руководством ООН.

"Без миротворческого контингента по модели, предложенной нами еще в начале 2015 года, мы не сможем говорить о создании необходимых безопасных условий, учитывая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за рубежом", - отметил Порошенко.

Он также считает, что в общую повестку дня саммита не стоит включать "газовый вопрос", чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ страна сделает важные уступки в политическом треке.

"Еще ничего в новейшей истории нам не стоило так дорого, как дешевый российский газ", - напомнил Порошенко.

"Но самый важный совет президенту Зеленскому, - подчеркнул он, - это ни в коем случае не доверять Путину. Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев, не видит нашего места на политической карте Европы".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что для завершения войны на Донбассе очень важен диалог с Путиным.

Согласно опросам социологической группы "Рейтинг", заморозка конфликта является среди украинцев самым популярным вариантом решения проблемы на Донбассе. В октябре на пресс-конференции президент Зеленский подтвердил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен.