Германия обнародовала расписание саммита лидеров "нормандской встречи"

Перед заседанием Меркель проведет двусторонние встречи с Зеленским и Путиным.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, Украины и России ) 9 декабря в Париже начнется в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

Об этом сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает "Укринформ".

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00 (по Парижу, - ред.). Общая конференция запланирована на 19:00", - рассказала Деммер.

Она отметила, что перед заседанием канцлер Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

"В 15:00 (по парижскому времени, - ред.) Канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15:30 - с Зеленским", - сказала представительница немецкого правительства.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за три года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов". Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году, по ее словам, "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки". Согласно опросам социологической группы "Рейтинг", заморозка конфликта является среди украинцев самым популярным вариантом решения проблемы на Донбассе. В октябре на пресс-конференции президент Зеленский подтвердил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен.