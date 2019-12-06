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Делегация России в ОБСЕ требует исключить оккупированный Крым из декларации

Они хотят убрать все упоминания о захвате территории. 

Делегация России в ОБСЕ требует исключить оккупированный Крым из декларации
Фото: 112.ua

Российская делегация в ОБСЕ потребовала исключить из декларации встречи министров все вопросы, связанные с Крымом. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что 5 и 6 декабря в Братиславе проходит ежегодное заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, во время которого назначали нового спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

"В подготовленном проекте декларации отображаются результаты рассмотрения ситуации в Украине, где отмечается, что ОБСЕ и дальше стоит уделять внимание оккупированному Крыму, используя для этого все инструменты. Но делегация России настаивает на исключении из указанного документа ОБСЕ любых упоминаний Крыма", - заявил Чубаров.

Он призвал министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ не поддаваться шантажу России. 

Освобожденный политический узник Кремля и режиссер Олег Сенцов также написал, что РФ блокирует включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма. 

Напомним, в июле Российская делегация в парламентской ассамблее ОБСЕ не признала принятую итоговую декларацию 28-й сессии ПА ОБСЕ с осуждением российской аннексии Крыма и Севастополя и милитаризации акваторий Черного и Азовского морей, а также не считает ее положения обязательными для выполнения.

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