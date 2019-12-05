США ввели санкции против связанной с ФСБ хакерской группировки Evil Corp

Министерство финансов США в четверг, 5 декабря, ввело санкции против российской хакерской группировки Evil Corp, которая создала банковский троян Dridex. Он специализируется на краже учетных данных из интернет-банков и, по оценкам американского правительства, нанес ущерб не меньше чем на 100 млн долларов.
С Evil Corp связаны шесть российских компаний и 17 физических лиц, среди которых есть несколько уроженцев и граждан Украины, говорится на сайте ведомства.
Под санкции попали ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-Инвест", ООО "ЦАО", ООО "Вертикаль", ООО "Юником", а также следующие люди:
- Карлос Альварес (Испания)
- Алексей Башликов
- Гульсара Бурхонова
- Давид Губерман (уроженец Украины, гражданин Израиля)
- Денис Гусев (гражданин Израиля)
- Георгиос Манидис (гражданин Греции)
- Андрей Плотницкий
- Азамат Сафаров (гражданин Узбекистана)
- Татьяна Шевчук (гражданка Украины)
- Дмитрий Слободской
- Кирилл Слободской
- Дмитрий Смирнов
- Дмитрий Тучков
- Игорь Турашев
- Артем Якубец (уроженец Украины)
- Максим Якубец (уроженец Украины)
- Руслан Замулько (гражданин Украины)
Лидером хакерской группировки считается Максим Якубец, который по состоянию на 2017 года работал на ФСБ России. Ему предъявили обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве.
Санкции введены по классификатору CYBER2, то есть за кибератаки.
Президент США Барак Обама подписал соответствующий закон в апреле 2015 года. В этот санкционный список включают ведомства, компании и организации, которые, по мнению американского Минфина, причастны к организации кибератак на США.