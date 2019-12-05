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В Британии после ДТП умер российский олигарх

Он скончался спустя пять суток комы. 

В Британии после ДТП умер российский олигарх
Дмитрий Обретецкий
Фото: Telegraph.co.uk

В Британии в результате наезда автомобиля скончался 49-летний миллиардер из России Дмитрий Обретецкий. Он являлся основателем и владельцем группы компаний "Магнат" - дистрибьютора Mars, Nestle, Procter&Gamble.

ДТП произошло еще 25 ноября возле дома Обретецкого. В этот момент он гулял со своей собакой. В результате столкновения нескольких машин одна из них влетела в мужчину. Животное погибло на месте, Обретецкий был госпитализирован и скончался спустя пять дней комы, пишет The Telegraph.

"Он жил в Лондоне последние восемь лет. Он переехал сюда с его сыном, которому сейчас 22 года", -  рассказал друг погибшего Павел Боровков. 

По его мнению, трагедия могла произойти неслучайно. "Знаете, люди очень аккуратно водят свои авто в Лондоне. Не исключаю факта, что его специально сбили", - заявил товарищ погибшего. 

Напомним, в марте 2018 года в Британии нервно-паралитическим веществом российской разработки "Новичок" отравили бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля с его дочерью. Великобритания обвинила в причастности к организации отравления Россию и сотрудников российской разведки - Александра Мишкина ("Александра Петрова") и Анатолия Чепиги ("Руслана Боширова").

Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от "Новичка" скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, ставшая случайной жертвой отравителей.

Москва отрицает обвинения. Президент РФ Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы.

В середине февраля этого года было опубликовано еще одно расследование, в котором рассказывалось о третьем участнике отравления - предполагаемом агенте российской разведки Денисе Сергееве, который для поездки в Великобританию использовал псевдоним Сергей Федотов.

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