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Во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадало 4 человека

Пострадали оба водителя и два пассажиры микроавтобуса.

Во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадало 4 человека

Вечером 4 декабря на автодороге "Львов-Краковец" в Яворовском районе Львовской области произошло ДТП, в результате чего пострадало четыре человека. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, микроавтобус "Опель Виваро", которым управлял 36-летний житель Львова столкнулся с "Фольксваген Пассат" под управлением 43-летнего мужчины.

В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также двое пассажиров "Фольксвагена" в возрасте 20 и 21 год.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 3 декабря в Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественный транспорт в момент выезда со второстепенной дороги. В аварии погибли два пассажира маршрутки, еще троих госпитализировали.

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