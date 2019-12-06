Тимошенко и Штаб защиты земли требуют от Зеленского провести референдум по земельной реформе

Национальный штаб защиты родной земли, куда вошли более 40 политических и общественных организаций, выступающих против распродажи земли, а также партия «Батькивщина», провел первое заседание и утвердил требования к президенту Владимиру Зеленскому. В них говорится о необходимости отложить принятие «земельных законов», продлить мораторий и объявить референдум, дав народу самостоятельно решить, продавать сельскохозяйственную землю или нет.

«Зеленский знает, что 73% людей против распродажи земли. Если он вопреки этому протянет земельные законы, это будет означать, что он работает не на Украину. Это означает, что он работает на заказ, идет совсем с других сторон, но точно не от народа Украины. Иначе он провел бы референдум и принял бы все решения по его результатам», - отметила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Если мы не будем управлять своими земельными ресурсами - последствия будут трагичны. Мы останемся сырьевым придатком навсегда. И даже через международные суды этого не изменим. Я хочу, чтобы все мы понимали, на какой границе стоим. Это та грань, за которой Украины в полноценном измерении как независимого суверенного государства уже не будет», - добавила депутат.

В случае игнорирования требований людей, Национальный штаб оставляет за собой конституционное право на мирные протесты.

«Сейчас у нас осталась последняя возможность на что-то повлиять. Нам надо объединить усилия и выходить на единый процесс защиты Украины в условиях этого политического кризиса. Наша команда - за бессрочные акции протеста, как в регионах, так и в центре, со всеми усилиями нашей команды», - отметила Юлия Тимошенко.