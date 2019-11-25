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Подозреваемый в госизмене Бровченко вышел из СИЗО после внесения залога

Он вышел на свободу 20 ноября. 

Подозреваемый в госизмене Бровченко вышел из СИЗО после внесения залога
Фото: пресс-служба президента

Подозреваемый в государственной измене экс-замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко вышел из следственного изолятора после внесения 570 тыс. гривен залога.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Стретович.

"Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог", - сказал он.

По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО 20 ноября.

Залог внесли родственники.

Напомним, 22 октября экс-чиновника, который с июля 2016 по сентябрь 2019 года был заместителем министра, отвечавшим за оборонную сферу, задержали в аэропорту "Борисполь". Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

По версии следствия, он может быть связан с подписанием заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на заводе "Артем" на сумму 16,5 млн долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.

18 ноября сообщалось, что Бровченко снизили залог в шесть раз: с 3,4 млн гривен до 570 тыс. гривен.

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Источник: "Украинские новости"
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