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Возле дома главы харьковского облсовета взорвали автомобиль (Обновлено)

СМИ пишут, что взорвался автомобиль зятя экс-зама прокурора области, хотя полиция сообщает о другом автомобиле. 

В центре Харькова возле жилого дома на улице Чайковского неизвестные взорвали автомобиль. Полицейские пишут, что взорвалась машина Toyota Camry, однако ресурс Newsroom со ссылкой на местные телеграмм-каналы сообщает о взрыве Nissan Qashqai. На опубликованных фотографиях повреждения видно именно на этой машине. 

Фото: newsroom
Фото: newsroom
Фото: newsroom

По данным полиции, вероятные участники преступления могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. По Харькову и области введена полицейская операция "Перехват".

По словам очевидцев, взрыв произошел, когда владелец машины сел за руль. 

Согласно данным издания, Nissan принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации. Ресурс также пишет, что в этом доме проживает глава облсовета Сергей Чернов, однако нет никаких сведений, что взрыв может быть связан с этим. 

По информации Нацполиции, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выявление и задержание причастных к преступлению лиц.

Обновление."Укринформ" сообщает, что взорвана была машина Toyota Camry, принадлежащая адвокату Андрею Гагуну. Взрыв случился, когда мужчина сел за руль, однако он практически не пострадал. 

"Живу в этом доме. Выезжал - и взрыв. Сел за руль, тронулся - и раздался взрыв. Устройство было под машиной. Я не пострадал. Руки вот только поцарапаны. Также повреждены машины, которые были рядом. Была взрывная волна такая... Полиция предполагает, что это самодельное взрывное устройство", - рассказал адвокат агентству. 

Мужчина связывает взрыв с профессиональной деятельностью. Время от времени он также получал телефонные угрозы со скрытых номеров.

"Считаю, что меня хотели запугать, чтобы я оставил заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью", - заявил Гагун.

Отмечается, что механические повреждения получили 5 автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва. Nissan Qashqai мог быть одним из них. 

Напомним, в конце августа в Днепропетровской области пытались взорвать автомобиль начальника местной полиции. В городе Першотравенск под автомобилем Mitsubishi Outlander взорвалась граната. 

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