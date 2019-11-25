За минувшие сутки на Донбассе 7 обстрелов, без потерь

Во время обстрела возле Березового, оккупанты вели огонь и по гражданской инфраструктуре, в результате чего сгорело 6 домов.

Вооруженные формирования РФ за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов: у Тарамчука и Березового – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Водяного – из минометов калибра 82 мм; возле Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", огонь зафиксирован недалеко от Луганского, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

За воскресенье, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Штаб ООС подчеркнул, что во время обстрела украинских позиций в районе Березового, оккупанты одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре, в результате чего загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перешел на дачный массив - почти полностью сгорело 6 зданий. Отмечается, что военнослужащие оперативно эвакуировали гражданское население.

Напомним, в субботу, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики ночью полчаса прицельно обстреливали Тарамчук. О потерях среди украинских военных не сообщалось.