НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики в воскресенье трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Боевики в воскресенье трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в вечерней сводке.

Указывается, что все три обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В субботу, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также