Боевики в воскресенье трижды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в вечерней сводке.

Указывается, что все три обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В субботу, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.