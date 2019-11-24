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В Сербии разгорелся скандал из-за возможных поставок оружия в Украину

Вучич признал, что сербское оружие могло оказаться на Донбассе.

В Сербии разгорелся скандал из-за возможных поставок оружия в Украину
Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербские минометные снаряды могли путем реэкспорта оказаться на Донбассе. Об этом сообщает сербский портал N1info.

При этом, по словам Вучича, Сербия не продавала оружие в Украину.

"Они [оппозиция] обвинили нас в убийстве русских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", - сказал Вучич.

В документах, ранее обнародованных сербским оппозиционным депутатом Мариникою Тепич говорится о том, что к поставке сербского оружия на Донбасс была причастна кипрская фирма PetraLink Limited, которая фигурирует в расследовании Генпрокуратуры Украины о растрате средств Министерства обороны.

"О чем умолчал Вучич: 1) завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины"; 2) что это кипрская фирма Petralink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием; 3) что на это дали согласие МВД, Безопасно-информационное агентство, Минобороны и Министерство торговли" - написала она в своем твиттере.

Как ранее сообщила Тепич, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" в продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

О сербском оружие на Донбассе ранее также писала болгарская антизападная журналистка Диляна Гайтанджиева, пишет Европравда. В своем расследовании она указала, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что официально страна не экспортировала вооружения в Украину.

22 ноября министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что Сербия не экспортирует оружие в Украину и не продавала мины для использования в боевых действиях на Донбассе.

Отмечается, что Сербия не имеет законодательных ограничений на экспорт оружия в Украину, однако факт появления такого оружия на Донбассе создает проблемы для Александара Вучича из-за тесных связей между Белградом и Москвой.

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