Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
ГлавнаяМир

Папа Франциск призвал мир избавиться от ядерного оружия

Понтифик посетил Хиросиму и Нагасаки.

Папа Франциск призвал мир избавиться от ядерного оружия
Папа Франциск в Нагасаки
Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск призвал мир избавиться от ядерного оружия. Об этом понтифик заявил во время посещения японского города Нагасаки в воскресенье, 24 ноября, передает AFP.

Папа Франциск назвал "неописуемым" ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года. 

"Это место заставляет нас глубоко осознавать боль и ужас, которые мы, люди, способны причинить друг другу", - сказал Папа Римский.

По его словам, мир и международную стабильность нельзя обеспечить логикой страха и недоверия, заявил понтифик. А обладание ядерным оружием и другими средствами массового уничтожения не является подходящим ответом на стремление к миру.

Глава Святого престола призвал задуматься о "катастрофических последствиях", которые способно повлечь за собой применение ядерного оружия для человечества и окружающей среды. Он назвал "вопиющими" высокие расходы на вооружение в условиях бедности и проблем в сфере климата.

В ходе визита в Нагасаки Папа Римский возложил венок в память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок двух японских городов, а также встретился с людьми, пережившими эти трагические события.

Позднее в воскресенье Папа Франциск планирует посетить Хиросиму.

Напомним, в августе 1945 года Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам США. До конца года от непосредственного воздействия взрывов и последствий радиоактивного заражения погибли более 200 тысяч человек. Через несколько дней после бомбардировок Япония объявила о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны.

Ранее Папа Франциск раскритиковал современных политиков за речи в духе Гитлера.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также