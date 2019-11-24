Папа Франциск призвал мир избавиться от ядерного оружия

Папа Римский Франциск призвал мир избавиться от ядерного оружия. Об этом понтифик заявил во время посещения японского города Нагасаки в воскресенье, 24 ноября, передает AFP.

Папа Франциск назвал "неописуемым" ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года.

"Это место заставляет нас глубоко осознавать боль и ужас, которые мы, люди, способны причинить друг другу", - сказал Папа Римский.

По его словам, мир и международную стабильность нельзя обеспечить логикой страха и недоверия, заявил понтифик. А обладание ядерным оружием и другими средствами массового уничтожения не является подходящим ответом на стремление к миру.

Глава Святого престола призвал задуматься о "катастрофических последствиях", которые способно повлечь за собой применение ядерного оружия для человечества и окружающей среды. Он назвал "вопиющими" высокие расходы на вооружение в условиях бедности и проблем в сфере климата.

В ходе визита в Нагасаки Папа Римский возложил венок в память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок двух японских городов, а также встретился с людьми, пережившими эти трагические события.

Позднее в воскресенье Папа Франциск планирует посетить Хиросиму.

Напомним, в августе 1945 года Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам США. До конца года от непосредственного воздействия взрывов и последствий радиоактивного заражения погибли более 200 тысяч человек. Через несколько дней после бомбардировок Япония объявила о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны.

Ранее Папа Франциск раскритиковал современных политиков за речи в духе Гитлера.