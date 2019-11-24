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Джулиани пригрозил компроматом на семью Байденов

"Если я исчезну, они документы сразу же появятся".

Джулиани пригрозил компроматом на семью Байденов
Рудольф Джулиани
Фото: EPA/UPG

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что хранит компрометирующую информацию на семью бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter.

Джулиани отметил, что информация будет обнародована в случае его "исчезновения".

"Заявление, которое я несколько раз делал по поводу наличия страховки на случай, если буду принесен в жертву, с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях, в течение которых семья Байденов извлекала финансовую выгоду из служебного положения. Если я исчезну, они (документы, - ред.) сразу же появятся", - написал Джулиани.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что досье на Байденов в Украине готовил прокурор Константин Кулик. Согласно информации издания, в марте 2019 года Кулик вместе с бывшим генпрокурором Луценко координировал действия с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы продвигать обвинения против Хантера Байдена. 

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