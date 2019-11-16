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Папа Франциск раскритиковал современных политиков за речи в духе Гитлера

"То, что они делали тогда - сегодня восстанавливается".

Папа Франциск раскритиковал современных политиков за речи в духе Гитлера
Папа Римский Франциск
Фото: isra.com

Папа Римский Франциск заявил перед международной конференцией по уголовному праву 15 ноября, что речи некоторых современных политиков и чиновников напоминают ему о временах нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Об этом сообщает CNN.

По словам Папы, некоторые речи политиков напоминают ему речи Гитлера в 1934 и 1936 годах. Он заявил, что это "типичные действия нацизма, которые с преследованиями евреев, ромов и гомосексуалов представляют собой отрицательную модель... культуры ненависти".

Франциск сказал, что "это то, что они делали тогда и сегодня эти вещи восстанавливаются". Он призвал своих слушателей быть бдительными как в гражданском, так и в религиозном обществе, чтобы избежать "любого возможного компромисса" по данным вопросам.

Папа не назвал конкретных имен политиков, против которых была направлена его критика.

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