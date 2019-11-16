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Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Agni II с высокой точностью поразила учебную цель в акватории Бенгальского залива.

Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
Фото: Doordarshan Photo/Twitter

В Индии в субботу успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II ("Агни-2").

Об этом сообщили представители Командования стратегических сил страны, передает Интерфакс-Украина.

Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность 2 тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. По имеющимся данным, Agni II с высокой точностью поразила учебную цель, которая находилась в акватории Бенгальского залива.

Запуск был осуществлен Командованием стратегических сил Индии с мобильной пусковой установки в 19:32 по местному времени. Индийские военные отмечают, что это был первый пуск ракеты в вечернее время.

20-метровая двухступенчатая ракета данным Agni II весом около 17 тонн может нести однотонную головную часть.

В настоящее время на вооружении Командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты Agni-5, которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тыс. км. Первое успешное испытание Agni-5 было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно. Ожидается, что в скором будущем ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии.

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