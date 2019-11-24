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Джонсон заявил, что внесет в парламент соглашение по Brexit до 25 декабря

Brexit является ключевым пунктом предвыборного манифеста консерваторов.

Джонсон заявил, что внесет в парламент соглашение по Brexit до 25 декабря
Фото: yahoo

Соглашение по выходу Британии из Европейского союза будет внесено на рассмотрение парламента до 25 декабря. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время презентации предвыборного манифеста, сообщает Reuters.

В предвыборном манифесте Консервативной партии говорится о том, что Джонсон до 25 декабря вынесет на голосование британского парламента соглашение о Brexit, которое было согласовано с Европейским союзом в октябре этого года.

Отмечается, что именно Brexit является ключевым пунктом предвыборного манифеста консерваторов, а сам Джонсон настаивает, что принятие нынешнего соглашения по Brexit позволит Соединенному Королевству вернуть контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой.

Напомним, 6 ноября в Британии официально началась предвыборная кампания. Внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 12 декабря.

Ожидается, что премьер намерен благодаря этим выборам выйти из патовой ситуации, связанной с Brexit, но наблюдатели не уверены, что это ему удастся. Хотя возглавляемые Джонсоном консерваторы лидируют в социологических опросах, не исключено, что ни у одной из крупных партий не будет абсолютного большинства.

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