Заместитель председателя Горностаевской районной государственной администрации Херсонской области Александр Шум умер на рабочем месте. Об этом в воскресенье сообщают "Українські новини" со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла 22 ноября.

"Ему стало плохо в одном из кабинетов, на глазах у коллег. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти человека не удалось", - говорится в сообщении.

После смерти чиновника выяснилось, что у него были проблемы с сердцем. При этом коллеги Шума говорят, что он не жаловался на проблемы со здоровьем и не обращался к врачам.

Мужчине было 45 лет.

Шум занимал должность замглавы райадминистрации с 2006 года.

Напомним, в ночь с 23 на 24 ноября скончался народный артист Украины Давид Бабаев.