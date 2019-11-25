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Пункты пропуска в ООС перейдут на зимний рабочий график с 1 декабря

КПВВ будут работать с 8.00 до 17.00.

Пункты пропуска в ООС перейдут на зимний рабочий график с 1 декабря
Фото: Макс Левин

С 1 декабря 2019 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС перейдут на "зимний" график работы - с 8.00 до 17.00. Об этом сообщает штаб ООС.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 17.00", - сказано в сообщении.

Командование Объединенных сил обратилось к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

По информации штаба, за осенний период работы пунктов пропуска, линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было 7 обстрелов. Во время обстрела украинских позиций возле Березового, оккупанты вели огонь и по гражданской инфраструктуре, в результате чего загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перешел на дачный массив - почти полностью сгорело 6 зданий. Военнослужащие оперативно эвакуировали гражданское население, обошлось без пострадавших. 

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