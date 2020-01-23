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Суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода "Океан"

Арест не запрещает владельцам пользоваться и владеть этим имуществом.

Суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода "Океан"
Фото: news2000.com.ua

Печерский районный суд Киева арестовал имущество Николаевского судостроительного завода "Океан".

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Прокуратура предотвращает дальнейшие попытки незаконного отчуждения имущества целостного имущественного комплекса ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Именно с целью сохранения стратегического для государства предприятия прокуратура внесла, а Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арест не запрещает владельцам пользоваться и владеть этим имуществом, запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его.

Напомним, в декабре 2018 года обанкротившийся судостроительный завод "Океан" продали за 122 млн гривен обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Аннона".

Завод "Океан" был основан в 1951 году, сейчас он является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Предприятие расположено в южной части города - на левом берегу реки Южный Буг с открытым выходом к Черному морю.

С 2012 года завод находится в сложном финансовом положении. 1 ноября 2013 года он был признан банкротом по решению Хозсуда Николаевской области. В мае 2014 года, после смены власти в Украины, Высший хозсуд отменил это решение.

В 2016 году в "Смарт-холдинге" Вадима Новинского проходили обыски, связанные с банкротством "Океана". Завод "Океан" не входит в холдинг Новинского, но находился в оперативном управлении.

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