На ул. Ударников в Днепре произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Фото: dp.informator.ua

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

"По предварительной информации, 23 января около 17:40 водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов", - говорится в сообщении.

Все четверо пострадавших, среди которых 12-летний мальчик, доставлены в больницу. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: dp.informator.ua

Полицейские открыли производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Информатор сообщает, что предварительно, одна из пострадавших и ребенок в тяжелом состоянии. Характер травм каждого из них пока неизвестен.

Также издание отмечает, что есть и другая версия относительно ДТП. Повернув к остановке, водитель увидел толпу людей, которые вышли на дорогу, чтобы сесть на подъехавший трамвай, но не успел сделать ничего для того, чтобы избежать аварии.