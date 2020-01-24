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В субботу в Киеве прогнозируется до +3, без осадков

На западе Украины ночью ожидается до  -9, днем – до +8. 

В субботу в Киеве прогнозируется до +3, без осадков
Фото: Макс Требухов

25 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье -2…-9 градусов, днем 0…+7 градусов, в Черновицкой области +3…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем +1…-4 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +4…+6 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков; в Черниговской и Сумской областях местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица; ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-6 градусов, днем +3…+9 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

Напомним, на сегодня синоптики обещали Киеву небольшой снег и до +3 градусов. 

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Источник: "Українські новини"
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