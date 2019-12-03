Верховная Рада на этой неделе не будет рассматривать во втором чтении закон о рынке земли.

Об этом в комментарии LB.ua рассказал глава профильного парламентского комитета, депутат фракции "Слуга народа" Николай Сольский.

"На данном этапе мы сводим в таблицу все правки к принятому в первом чтении законопроекту. Специалисты секретариата комитета тратят на это время даже на выходных. Часть правок подана в электронном формате, часть - в бумажном. Думаю, в итоге будет не менее 3 тыс. правок", - заявил он.

По словам Сольского, на этой пленарной неделе парламент не успеет рассмотреть законопроект во втором чтении.

"Не могу вообще сказать, когда законопроект будет вынесен в зал. У нас действительно очень большое количество правок. Их нужно отсортировать по блокам. А потом должно состояться заседание комитета, где мы их рассмотрим. Это тоже займёт время. С таким большим количеством правок мы еще не сталкивались. Может, и ночью будем проводить заседание комитета. Думаю, что на следующей неделе мы подготовим и рассмотрим правки. Чтобы уже через следующую неделю, надеюсь, вынести законопроект в зал (последняя пленарная неделя перед Новым годом, - ред.). Я очень надеюсь, что до Нового года мы справимся", - прогнозирует он.

Напомним, 13 ноября Рада приняла законопроект о продаже земли в первом чтении.

Мораторий на продажу земли в Украине действует уже много лет, впервые его в Украине ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер, так как продажа земли все равно была де-факто запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.