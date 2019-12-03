Украина должна отстаивать позиции унитарности во время нормандской встречи, - Порошенко

Экс-президент предостерег украинскую делегацию от двусторонних переговоров с Путиным, во время которых Украина будет лишена поддержки европейских партнеров.

Украинская делегация в нормандской встрече должна отстаивать позиции сохранения унитарности нашего государства и требовать выполнения Россией компонента безопасности перед политическим. Об этом с трибуны парламента заявил лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Мы должны четко принять дорожную карту по имплементации минского процесса, где компонент безопасности вместе с выводом войск, выводом российской техники и артиллерии предшествует политическому компоненту», - отметил Порошенко.

Он также предостерег украинскую делегацию от двусторонних переговоров с Путиным, во время которых Украина будет лишена поддержки европейских партнеров. Кремль, который пытается ускользнуть из-под действия санкций, будет продвигать идею двусторонних переговоров Украины с боевиками, недопустимо - убежден Петр Порошенко.

«Никаких компромиссов по унитарности государства. Никаких переговоров с боевиками. Потому что их «мышиный король» расположен в Кремле. И с ним надо вести переговоры. Украина должна быть защищена позицией наших союзников. Переговоры должны быть проведены совместно», - отметил пятый президент.

Петр Порошенко сказал, что все хотят мира и желают успеха украинской делегации. При этом украинский парламент должен быть мощным предохранителем, чтобы никто не пересек красные линии во время переговоров в нормандском формате.