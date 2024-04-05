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Харків вразливий до ударів КАБами та безпілотниками через близькість до кордону з РФ, — Євлаш

Удари росіян по місту не мають жодної стратегічної цілі.

Харків вразливий до ударів КАБами та безпілотниками через близькість до кордону з РФ, — Євлаш
керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш
Фото: скриншот відео

Через близьке розташування Харкова до кордону з РФ місто стало вразливим до ворожих ударів КАБами та БпЛА. Однак ніякої стратегічної цілі удари росіян по місту не мають. 

Про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише "Дзеркало тижня".

За його словами, що українські вогневі групи не завжди можуть перехопити БпЛА, якими росіяни хочуть атакувати Харків, через близьке розташування міста до російського кордону. 

"Через близькість до Росії Харків вразливий в тому числі до ударів КАБів", — каже Євлаш. 

Євлаш додає, що росіяни вже навчилися скидати УМПБ Д-30, радіус застосування яких 80 км, хоча ніякої стратегічної цілі удари ворога по місту не мають. 

  • 5 квітня росіяни знову завдали ударів по Харкову. Наразі деталі атаки встановлюють, про потерпілих поки інформації немає.
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