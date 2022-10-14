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Екснардеп Олійник розповсюджує фейк про обходи квартир Миколаївщини для виявлення сепаратистів

"Це нібито є “частиною заходів із залякування населення".

Екснардеп Олійник розповсюджує фейк про обходи квартир Миколаївщини для виявлення сепаратистів
Володимир Олійник
Фото: Макс Левин

На російських телеканалах розповсюджують фейк, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім “віддав наказ про обхід квартир мешканців області для виявлення сепаратистів”.

Це нібито є “частиною заходів із залякування населення, (оскільки, - ред.) Україна за останні 8 років перетворилася на концтабір для незгодних”, – цитує Центр протидії дезінформації при РНБО ексдепутата Верховної Ради, колишнього регіонала Володимира Олійника.

Президент РФ Володимир Путін маніпулює, що росіяни закликають “до ліквідації всіх штучних, нелегітимних бар’єрів, які перешкоджають відновленню нормального функціонування глобальних ланцюгів постачання, щоб вирішити нагальні завдання з продовольчої безпеки”.  

І дезінформація окупантів – у МЗС Росії заявили, що “референдуми проведено у повній відповідності до Декларації про принципи міжнародного права, яка гарантує територіальну цілісність тим державам, де “уряди представляють без різниці у расі, віросповіданні або кольорі шкіри весь народ”. 

“Цілком очевидно, що київська влада цьому критерію абсолютно не відповідає”, – вважають російські дипломати.

Нагадаємо, керівник “Газпрому” Олексій Міллер маніпулює, що Європа переживе цю зиму, але є питання, що буде із закачуванням газу у наступні періоди.

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