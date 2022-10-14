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Уряд дозволив виїзд за кордон низці представників авіаційної галузі

Йдеться, зокрема, про державних інспекторів.

Уряд дозволив виїзд за кордон низці представників авіаційної галузі
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів України визначив механізм виїзду за кордон представників авіаційної галузі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Рішенням Уряду розширено можливість виїзду за кордон певним категоріям представників авіаційної галузі”, – йдеться у повідомленні.

Зміни стосуються громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, що належать до авіаційного персоналу, є державними інспекторами з авіаційного нагляду або особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби, та працівниками Державного авіаційного підприємства “Україна”.

Цим категоріям громадян дозволяється виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки.

Постанова Уряду визначає за якими документами та на який термін можуть виїхати з України визначені категорії осіб, а також які органи видають відповідні документи.

Додамо, відповідні зміни внесені у Правила перетинання державного кордону громадянами України Постановою Кабінету Міністрів України №1148.

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