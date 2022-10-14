Окупанти оголосили “канікули” у навчальних закладах Херсонщини і “оздоровлення” у РФ, – Хлань

"Це більше схоже на планову депортацію людей до Росії".

Окупанти оголосили “канікули” у навчальних закладах Херсона та інших окупованих населених пунтків Херсонської області, що схоже на планову депортацію людей до Росії.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Цікаве спостереження, спочатку окупанти оголосили “канікули” у навчальних закладах Херсона, Білозерського, Каховського так званих “муниципальных округах” і в Новокаховського “городского округа” – з 6 по 21 жовтня”, – зазначив він.

Вже потім з 12 по 25 жовтня про “канікули” сказали у Великолепетиському, Генічеському, Каланчацькому, Нижньосірогозькому, Новотроїцькому, Скадовському, Чаплинському “муниципальных округах”.

Разом з “канікулами” оголосили нібито заходи оздоровлення в РФ.

“Це більше схоже на планову депортацію людей до Росії перед можливою деокупацією Херсонщини”, – підкерслив Хлань.

Нагадаємо, Хлань раніше заявив, що окупанти повторюють сценарій Харківської області, де дітей вивезли до Росії, а після деокупації не повертають батькам.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що росіяни хочуть депортувати із Херсонщини до 30000 жителів, серед них є діти. Загарбники прикривають це "оздоровленням".