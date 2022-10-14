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Окупанти вкотре обстріляли Бериславський район Херсонщини

Є поранені місцеві жителі. 

Поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонської області.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Російські війська вкотре обстріляли населені пункти Бериславського району. Армія окупантів атакувала мирне населення з важкої артилерії та безпілотників. 

Знищені та пошкоджені цивільні об’єкти: житлові будинки, елеватор та склади з сільськогосподарською технікою, є поранені місцеві жителі. 

Через потрапляння снарядів сталися загоряння будинків та господарських споруд. 

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що за 10 днів ЗСУ звільнила 29 населених пунктів Херсонщини.

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