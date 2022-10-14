Поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонської області.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Російські війська вкотре обстріляли населені пункти Бериславського району. Армія окупантів атакувала мирне населення з важкої артилерії та безпілотників.

Знищені та пошкоджені цивільні об’єкти: житлові будинки, елеватор та склади з сільськогосподарською технікою, є поранені місцеві жителі.

Через потрапляння снарядів сталися загоряння будинків та господарських споруд.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що за 10 днів ЗСУ звільнила 29 населених пунктів Херсонщини.