Поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонської області.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Російські війська вкотре обстріляли населені пункти Бериславського району. Армія окупантів атакувала мирне населення з важкої артилерії та безпілотників.
Знищені та пошкоджені цивільні об’єкти: житлові будинки, елеватор та склади з сільськогосподарською технікою, є поранені місцеві жителі.
Через потрапляння снарядів сталися загоряння будинків та господарських споруд.
Нагадаємо, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що за 10 днів ЗСУ звільнила 29 населених пунктів Херсонщини.