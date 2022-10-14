"Ми будемо підтримувати Україну, коли вона бореться, щоб захистити себе".

Європа стикається з найбільшим безпековим ризиком з часів Другої світової війни через дії президента Росії Володимира Путіна, які включають нещодавні обстріли цивільної інфраструктури в Україні.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на прессконференції після завершення дводенної зустрічі міністрів оборони блоку НАТО.

“НАТО продовжує чітко давати зрозуміти, що ми не будемо втягнуті у війну за вибором Росії. Але ми будемо підтримувати Україну, коли вона бореться, щоб захистити себе”, – зауважив він.

Під час зустрічі міністри обговорили прогрес після саміту НАТО у Мадриді на початку цього року. Також йшлося про нагальні та довгострокові потреби України, вплив вторгнення на ширшу безпеку та зусилля щодо вирішення критичної проблеми запасів боєприпасів та потенціалу оборонної промисловості.

“Я впевнений, що наша робота тут допоможе нашим союзникам підтримувати надійне стримування та оборону, а ми продовжуємо непохитну підтримку хоробрих громадян України”, – сказав Остін.

Міністри Фінляндії та Швеції відвідали засідання НАТО як запрошені. Остін назвав рішення для цих країн подати заявку на членство “історичним кроком” і рекомендував союзникам якомога швидше ратифікувати ці протоколи для приєднання.

Остін зауважив, що нещодавно опублікована Стратегія національної безпеки президента Джо Байдена підкреслює важливість НАТО та співпрацю з однодумцями-союзниками та партнерами.

Фото: Chad J. McNeeley, DOD

Нагадаємо, зустріч міністрів Альянсу відбулася 12-13 жовтня в штаб-квартирі НАТО.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак окупантів на цивільну інфраструктуру.