Головне за день. П’ятниця, 14 жовтня

Нагороди героям, ворожі обстріли Харкова і Дніпропетровщини, перезапуск Запорізької АЕС. Яким запам’ятається 233-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський нагородив українським захисників орденами "Золота Зірка" та відзнаками "Хрест бойових заслуг" і присвоїв почесні найменування військовим частинам.

Церемонія нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць України відбулася біля Маріїнського палацу в Києві.

Зеленський привітав бійців із Днем захисників і захисниць, а також зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва.

Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Хто отримав ордени і відзнаки – в нашій новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж поточної доби авіація Сил оборони завдала тринадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14-го жовтня – в нашій новині.

Збройні сили України вже звільнили від російських окупантів 1 620 населених пунктів.

"Сьогодні важливе свято – День захисників та захисниць України. День Героїв, яких поважає уся країна, і про подвиги яких чули у всьому світі. Вітаю усіх, хто боронить Україну, і пам’ятаємо усіх, хто віддав життя за Україну. Завдяки вам уже звільнено 1 620 населених пунктів від російських загарбників", – йдеться у повідомленні Офісі президента.

Удень російські військові завдали ракетних ударів по Харкову.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок денних ударів росіян зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі. Окупанти випустили п’ять ракет із російського Бєлгорода.

За попередньою інформацією медиків, постраждалих немає.

Надвечір 14 жовтня російські окупаційні війська обстріляли громаду на Дніпропетровщині.

"Надвечір російські окупанти "привітали" наш Нікопольський район зі святом: вдарили з РСЗВ по Марганецькій громаді. Головне – люди неушкоджені", - розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Також сьогодні співробітники ДСНС знищили в області 68 вибухонебезпечних предметів.

Сьогодні рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди 13 жовтня влучила російська ракета.

За повідомленням міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, о 14:30 дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих.

За його словами, внаслідок обстрілу росіян 13 жовтня загинули вісім жителів будинку і один рятувальник, який перебував на човниковій станції під час чергування. "Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні", - додав міський голова.

Продовжуються підготовчі роботи з перезапуску п'ятого енергоблоку Запорізької АЕС, а роботи з перезапуску 6-го енергоблоку розпочнуться завтра. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

За інформацією МАГАТЕ, перезапуск триватиме декілька днів.

Також на атомну електростанцію завезли додаткові запаси дизпалива для 20 дизель-генераторів. Їх доставили сім вантажівок: 5 із Запоріжжя, 2 - окупованої росіянами території.

В МАГАТЕ також додали, що продовжуються консультації генсека агентства Рафаеля Гроссі з Україною та Росією щодо якнайшвидшого запровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!